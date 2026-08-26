Remoul qui a fait ça ? Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Remoul qui a fait ça ?

Du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2026 de 20h30 à 21h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-14 21:30:00

Date(s) :

2026-11-13

La compagnie Qui a fait ça ? (Marseille) présente un spectacle de clown tout public, accessible aux enfants à partir de 7 ans.Enfants

Spectacle de clown écrit, mis en scène et interprété par Alric Gaudin.





Rémoul c’est d’abord un petit être venu de derrière un rideau. Il déambule sans but jusqu’à ce qu’il tombe nez à nez avec quelqu’un qui va bouleverser son quotidien le public ! Rémoul découvre alors la joie d’être vu et d’être aimé, tout est bon pour retenir l’attention et rester dans la lumière ne serait-ce qu’une

seconde de plus.



Jusqu’où Rémoul ira-t-il pour rester sous les projecteurs et surtout, que se passe- t-il lorsqu’il n’y est plus ?



Rémoul est un spectacle de clown pour moyens et grands qui cherchent à rire (surtout) et s’émouvoir un peu.



Durée 1 heure







Création lumière et sonore Lili Gilier

Régisseuse lumière et son Clara-Lou Collart .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com

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English :

The theater company Qui a fait %E7a? (Marseille) presents a clown show for all ages, suitable for children %E 7 and older.

L’événement Remoul qui a fait ça ? Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille