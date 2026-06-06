RENAISSANCE ! Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger vous invite à un voyage musical au cœur de la Renaissance, à travers un concert exceptionnel réunissant toutes les classes du département de musique ancienne. Les élèves et professeurs vous feront découvrir les richesses sonores et expressives de cette époque foisonnante, entre polyphonies raffinées, danses élégantes et improvisations audacieuses.

Au programme : un florilège d’œuvres emblématiques ou méconnues, interprétées sur instruments historiques par les classes de Laurence Pottier (flûte à bec), Carola Grinberg (luth), Garance Boizot (viole de gambe), Timothée Oudinot (hautbois baroque), Antoine Pecqueur (basson baroque), Esteban Gallegos (clavecin), Johanne Favre-Engel (traverso), Hiroko Nakayama (accompagnement clavecin).

Ce moment de partage musical célèbre l’esprit de la Renaissance : curiosité, invention et dialogue entre les arts.

LE DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE EN FÊTE !

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



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