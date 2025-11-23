Ren’Art Summer Of Rom Festival Laburgade

Summer Of Rom Festival

Laburgade Lot

Tarif : 46.99 – 46.99 – EUR

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

2026-07-24

En 2026, le Summer of Rom soufflera déjà sa septième bougie. Le temps file, l’équipe grandit et les petits jeunes qui lançaient leur premier micro-festival sont désormais des adultes aguerris, rodés à l’organisation et prêts à relever tous les défis.

Sept éditions, c’est autant d’étés passés à produire, programmer, monter, démonter ; autant de mois de juillet entièrement dédiés à cette belle aventure.

Le Summer, c’est devenu une grande famille que l’on s’est construite au fil des années un rendez-vous avec cet irrésistible goût de “reviens-y”, un endroit où chacun trouve naturellement sa place.

Au programme cette année deux scènes en simultané, une quarantaine d’artistes et plus de 36 heures de musique de vendredi à dimanche. Ajoutez à cela des espaces chill, une scénographie repensée pour un festival 100% maison, imaginé et réalisé avec amour par notre équipe.

En résumé pour cette septième édition on conserve notre énergie habituelle, notre esprit familial et déjanté pour vous ouvrir une nouvelle fois les portes de notre maison, avec une envie toujours plus forte de vous faire vivre trois jours inoubliables dans notre cher terroir.

Comme toujours, nous mettons un point d’honneur à travailler avec des prestataires et fournisseurs locaux, pour soutenir notre territoire et préserver l’âme authentique et artisanale du Summer of Rom ! .

Laburgade 46230 Lot Occitanie contact.renart@gmail.com

In 2026, the Summer of Rom will already be blowing out its seventh candle

