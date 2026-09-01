Renault d’hier à aujourd’hui Stade de la Cazine Noth
dimanche 20 septembre 2026 · Stade de la Cazine · Noth
Informations pratiques
Noth
Renault d’hier à aujourd’hui
Stade de la Cazine Route de la Cazine Noth Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Renault d’hier à aujourd’hui.
Exposition, rassemblement d’automobiles récentes et rétro.
Clubs comme particuliers sont les bienvenus pour venir exposer leur(s) véhicule(s).
Ventes entre particuliers, bourse d’échange, pièces détachées et défilé dans le bourg à 10h30
Buffet et buvette sur place. .
Stade de la Cazine Route de la Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 83 16 17 comitedesfetesdenoth23@gmail.com
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English : Renault d’hier à aujourd’hui
L’événement Renault d’hier à aujourd’hui Noth a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays Sostranien
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