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AGENDA · Boulc

Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs Le village Boulc

jeudi 13 août 2026 · Le village · Boulc

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le village
Adresse
116 route de Bonneval
Ville
26410 Boulc
Département
Drôme
Tarif

Boulc

Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs

Le village 116 route de Bonneval Boulc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Boulc etc. invite le public à rencontrer des auteurs résidant à Boulc et à Glandage. Présentation de leurs œuvres, discussion et échanges avec le public, et moment convivial autour du verre de l’amitié.
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Le village 116 route de Bonneval Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 24 16 41  boulcetc@gmail.com

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English :

Boulc, etc. invites the public to meet authors living in Boulc and Glandage. The event will feature presentations of their works, discussions and exchanges with the audience, and a friendly get-together over a drink.

L’événement Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs Boulc a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois

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