Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs Le village Boulc

Informations pratiques

Boulc

Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs

Le village 116 route de Bonneval Boulc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Boulc etc. invite le public à rencontrer des auteurs résidant à Boulc et à Glandage. Présentation de leurs œuvres, discussion et échanges avec le public, et moment convivial autour du verre de l’amitié.

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Le village 116 route de Bonneval Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 24 16 41 boulcetc@gmail.com

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English :

Boulc, etc. invites the public to meet authors living in Boulc and Glandage. The event will feature presentations of their works, discussions and exchanges with the audience, and a friendly get-together over a drink.

L’événement Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs Boulc a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois