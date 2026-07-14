Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs Le village Boulc
jeudi 13 août 2026 · Le village · Boulc
Informations pratiques
Boulc
Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs
Le village 116 route de Bonneval Boulc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Boulc etc. invite le public à rencontrer des auteurs résidant à Boulc et à Glandage. Présentation de leurs œuvres, discussion et échanges avec le public, et moment convivial autour du verre de l’amitié.
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Le village 116 route de Bonneval Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 24 16 41 boulcetc@gmail.com
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English :
Boulc, etc. invites the public to meet authors living in Boulc and Glandage. The event will feature presentations of their works, discussions and exchanges with the audience, and a friendly get-together over a drink.
L’événement Renconctre Littéraire Mots & Images- rencontre avec des auteurs Boulc a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois
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