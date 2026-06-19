Lavau

Rencontre 03 Just Classik Festival

Centre pénitentiaire de Lavau Lavau Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 15:00:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Cette initiative s’inscrit particulièrement dans la volonté globale du JCF de faire de notre évènement un véritable vecteur de partage, de solidarité et d’accès à la culture pour tous les publics. .

Centre pénitentiaire de Lavau Lavau 10150 Aube Grand Est

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English :

L’événement Rencontre 03 Just Classik Festival Lavau a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne