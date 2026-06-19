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Rencontre 03 Just Classik Festival Lavau

Rencontre 03 Just Classik Festival Lavau

Rencontre 03 Just Classik Festival Lavau lundi 21 septembre 2026.

Adresse
Centre pénitentiaire de Lavau
Ville
10150 Lavau
Département
Aube
Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
Gratuit

Lavau

Rencontre 03 Just Classik Festival

Centre pénitentiaire de Lavau Lavau Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 15:00:00
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

Cette initiative s’inscrit particulièrement dans la volonté globale du JCF de faire de notre évènement un véritable vecteur de partage, de solidarité et d’accès à la culture pour tous les publics.   .

Centre pénitentiaire de Lavau Lavau 10150 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Rencontre 03 Just Classik Festival Lavau a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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