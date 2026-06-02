Lavau

Lavau, mémoire de pierre et de renaissance

Domaine de la Grange Arthuis Lavau Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Au cœur de la Puisaye, Lavau raconte une histoire marquée par les épreuves et la reconstruction. Son église Saint-Germain, reconstruite après l’incendie de 1591, témoigne de la résilience du village et de son attachement à son patrimoine. À quelques pas, le château de la Grange Arthuis prolonge ce récit entre histoire seigneuriale et mémoire rurale. Une visite entre spiritualité, élégance et paysages de Puisaye. .

Domaine de la Grange Arthuis Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr

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English : Lavau, mémoire de pierre et de renaissance

L’événement Lavau, mémoire de pierre et de renaissance Lavau a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !