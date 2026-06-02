Lavau, mémoire de pierre et de renaissance Lavau
Lavau, mémoire de pierre et de renaissance Lavau vendredi 14 août 2026.
Lavau
Lavau, mémoire de pierre et de renaissance
Domaine de la Grange Arthuis Lavau Yonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Au cœur de la Puisaye, Lavau raconte une histoire marquée par les épreuves et la reconstruction. Son église Saint-Germain, reconstruite après l’incendie de 1591, témoigne de la résilience du village et de son attachement à son patrimoine. À quelques pas, le château de la Grange Arthuis prolonge ce récit entre histoire seigneuriale et mémoire rurale. Une visite entre spiritualité, élégance et paysages de Puisaye. .
Domaine de la Grange Arthuis Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr
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English : Lavau, mémoire de pierre et de renaissance
L’événement Lavau, mémoire de pierre et de renaissance Lavau a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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