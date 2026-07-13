38ème Randonnée du boudin Lavau
dimanche 4 octobre 2026 · Lavau
Informations pratiques
Lavau
38ème Randonnée du boudin
Salle des fêtes Place de la mairie Lavau Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 07:30:00
fin : 2026-10-04 13:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Randonnée pédestre 5 circuits de 5, 8, 12, 16 et 21 km Départ de 7h30 à 9h30 avec café et brioche Boudin grillé au ravitaillement pour tout les parcours jusqu’à 12h00 Participation 5€ (-1 € pour les licenciés FFRP) Pot du randonneur à l’arrivée. .
Salle des fêtes Place de la mairie Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso.lepiedleve.89@gmail.com
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English : 38ème Randonnée du boudin
L’événement 38ème Randonnée du boudin Lavau a été mis à jour le 2026-06-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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