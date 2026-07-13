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AGENDA · Lavau

38ème Randonnée du boudin Lavau

dimanche 4 octobre 2026 · Lavau

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Salle des fêtes Place de la mairie
Ville
89170 Lavau
Département
Yonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lavau

38ème Randonnée du boudin

Salle des fêtes Place de la mairie Lavau Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 07:30:00
fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Randonnée pédestre 5 circuits de 5, 8, 12, 16 et 21 km Départ de 7h30 à 9h30 avec café et brioche Boudin grillé au ravitaillement pour tout les parcours jusqu’à 12h00 Participation 5€ (-1 € pour les licenciés FFRP) Pot du randonneur à l’arrivée.   .

Salle des fêtes Place de la mairie Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   asso.lepiedleve.89@gmail.com

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English : 38ème Randonnée du boudin

L’événement 38ème Randonnée du boudin Lavau a été mis à jour le 2026-06-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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