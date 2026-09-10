Rencontre Art Sin Fin Le Centre Pompidou-Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Rencontre Art Sin Fin

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Rencontre et Signature avec Alejandro Jodorowsky, accompagné par Pascale Montandon-Jodorowsky, Donatien Grau et Mathias Augustyniak

À l’occasion de la publication de l’ouvrage Art Sin Fin (Taschen, 2026), conçu avec Pascale Montandon-Jodorowsky, Donatien Grau et Mathias Augustyniak (M/M Paris), Jodorowsky revient sur 96 années de création à la fois révolutionnaire et visionnaire.

Cinéaste, écrivain, auteur de bandes dessinées, poète, dramaturge et créateur de la psychomagie, Jodorowsky a traversé et transformé les disciplines, construisant une oeuvre totale où l’art devient un moyen d’élargir la conscience, d’interroger nos imaginaires et de réinventer nos manières d’être au monde. À travers une conversation accompagnée d’une sélection d’images issues du livre Art Sin Fin, cette rencontre propose un voyage dans une oeuvre sans frontières des films qui ont marqué plusieurs générations d’artistes aux bandes dessinées qui ont révolutionné le genre, jusqu’aux performances et gestes poétiques qui font de chaque apparition de Jodorowsky une expérience singulière.

Parce qu’avec Jodorowsky aucune rencontre n’est jamais tout à fait prévisible, ce moment peut devenir un espace d’échange, de transmission et de transformation, dans l’esprit de la psychomagie qu’il développe depuis plusieurs décennies. Convaincu que l’art n’a de sens profond que s’il guérit et libère les consciences, Jodorowsky pratique de grandes séances collectives de psychomagie où il propose au public des exercices qu’il a lui-même créés pour traverser une expérience immersive unique. En mettant en relation des inconnus, il entend démontrer la puissance de la parole et de l’action pour vaincre ses propres traumas.

Sur réservation.Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Meet-and-Greet and Book Signing with Alejandro Jodorowsky, accompanied by Pascale Montandon-Jodorowsky, Donatien Grau, and Mathias Augustyniak

To mark the publication of the book *Art Sin Fin* (Taschen, 2026), created in collaboration with Pascale Montandon-Jodorowsky, Donatien Grau, and Mathias Augustyniak (M/M Paris), Jodorowsky looks back on 96 years of creative work that is both revolutionary and visionary.

Filmmaker, writer, comic book author, poet, playwright, and creator of psychomagic, Jodorowsky has traversed and transformed various disciplines, building a comprehensive body of work in which art becomes a means of expanding consciousness, questioning our imaginations, and reinventing our ways of being in the world. Through a conversation accompanied by a selection of images from the book *Art Sin Fin*, this event offers a journey through a body of work without boundaries: from films that have left their mark on several generations of artists to comic booksthat have revolutionized the genre, all the way to the performances and poetic gestures that make every appearance by Jodorowsky a unique experience.

Because with Jodorowsky, no encounter is ever entirely predictable, this moment can become a space for exchange, transmission, and transformation, in the spirit of the psychomagic he has been developing for several decades. Convinced that art has deep meaning only if it heals and liberates consciousness, Jodorowsky conducts large group psychomagic sessions where he leads the audience through exercises he has created himself to navigate a unique immersive experience. By bringing strangers together, he aims to demonstrate the power of words and actions in overcoming one’s own traumas.

By reservation only.

L’événement Rencontre Art Sin Fin Metz a été mis à jour le 2026-08-31 par AGENCE INSPIRE METZ