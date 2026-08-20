Rencontre/Atelier : À la découverte des algues, Médiathèque Jules Verne, Saint-Jean-de-Védas

Informations pratiques

Rencontre/Atelier : À la découverte des algues Vendredi 2 octobre, 17h30 Médiathèque Jules Verne Hérault

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Les algues, des alliées aux potentiels insoupçonnés… pour les écosystèmes, notre santé et nos papilles. Mieux les comprendre pour mieux les reconnaître, les apprécier et les remercier… Elles ont colonisé la planète et nous rendent d’incroyables services.

Les algues sont un atout majeur pour répondre aux défis et aux enjeux d’aujourd’hui tant alimentaires, qu’agricoles et industriels. Elles sont nos alliées aquatiques face au changement climatique et un levier précieux pour la transition de nos modes de vie, de production et de consommation…

Venez voir, sentir, goûter… avec Ophélie Serais, Emilie Le Floc’h, et Angélique Gobet scientifiques à IFREMER et MARBEC, et Morgann Boulain de l’association Occitalgues

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dans la cadre de la 35e édition de la Fête de la Science, en partenariat avec OcciAlgues et Marbec

Médiathèque Jules Verne 21 rue Auguste Renoir 34430 Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie 04 67 15 47 57 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ Située au centre du village, la médiathèque Jules Verne s’articule autour de son patio . Entre lumière et transparence, elle accueille tous les publics, en un lieu agréable et chaleureux.

Que peut-on y trouver ?

Adultes : Romans / documentaires / Romans graphiques /bandes dessinées / mangas / revues / journaux / livres sur Montpellier et le Languedoc / Guides de voyages/ Littérature de voyage/ livres en gros caractères, textes enregistrés / livres en langues étrangères / dictionnaires et encyclopédies

Jeunesse : Romans / documentaires / contes / albums /livres-CD / bandes dessinées / mangas / revues.

Petite enfance : Premiers albums / imagiers / comptines / fonds parentalité de la petite enfance

Image et Son : CD / DVD et Blu-Ray adultes et jeunesse / 4 postes informatiques (Internet, bureautique, ressources en ligne) / 7 ordinateurs portables/ documentaires musique, cinéma et informatique / fonds thématique chanson française / revues.

Que peut-on y faire ?

Une salle de conférence, Contes, concerts, spectacles, rencontres

Un hall d’accueil

Expositions

Une salle : l’Heure du Conte

Accueil bébés lecteurs, assistantes maternelles, classes maternelles et primaires

Un espace de travail

Individuel ou groupe

Un espace de consultation de presse

Quotidiens et périodiques

Un Espace multimédia : 4 postes informatiques, 7 ordinateurs portables, Initiations, Formations, Consultations

Un Patio : Pause lecture Tram ligne 2 : arrêt Saint-Jean-de-Védas Centre

Biblis en folie 2026

©Association OccitAlgues5