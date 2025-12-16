Rencontre autour de la littérature jeunesse pour donner le goût de lire en famille Mours-Saint-Eusèbe

Rencontre autour de la littérature jeunesse pour donner le goût de lire en famille

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17 20:00:00

2026-03-17

Lire avec son enfant, c’est partager bien plus que des histoires c’est éveiller sa curiosité, nourrir son imaginaire et renforcer le lien parent-enfant.

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

Reading with your child means sharing more than just stories: it awakens curiosity, nurtures the imagination and strengthens the parent-child bond.

