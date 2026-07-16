Rencontre autour de l’exposition Profondeur de champ, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Rencontre autour de l’exposition Profondeur de champ 2 octobre et 22 novembre Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:15:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00

Vendredi 2 octobre : Visite de l’exposition suivie d’une rencontre avec les artistes Raphaëlle Peria, Margaux Meissonnier, Fanny Dreyer, et en présence de Boris Presseq, botaniste du Museum de Toulouse.

Dimanche 22 novembre : Juliette Mancini, Margaux Meissonnier et Clément Vuillier sont réunis pour parler de leur travail, de leurs sorties éditoriales et de ce qui les relie dans cette exposition. Dans le cadre du festival BD Colomiers.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

**Vendredi 2 octobre** : Visite de l’exposition suivie d’une rencontre avec les artistes Raphaëlle Peria, Margaux Meissonnier, Fanny Dreyer, et en présence de Boris Presseq, botaniste du Museum de :…

© Raphaëlle Peria, Les arbres, les fleurs, continuent de grandir sans toi, grattage sur photographie, 100x150cm, 2025.