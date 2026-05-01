Oloron-Sainte-Marie

Rencontre autour du livre La force des femmes

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-19 21:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Le Saunei Club organise tous les mois des discussions en petit groupe autour d’une ressource liée au vivre ensemble.

Cette fois, le rendez-vous sera centré sur le livre La force des femmes de Denis Mukwege. Sur inscription. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saunei-club@proton.me

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English : Rencontre autour du livre La force des femmes

L’événement Rencontre autour du livre La force des femmes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn