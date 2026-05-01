Rencontre autour du livre La force des femmes Oloron-Sainte-Marie
Rencontre autour du livre La force des femmes Oloron-Sainte-Marie mardi 19 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Rencontre autour du livre La force des femmes
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 1 – 1 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19 21:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Le Saunei Club organise tous les mois des discussions en petit groupe autour d’une ressource liée au vivre ensemble.
Cette fois, le rendez-vous sera centré sur le livre La force des femmes de Denis Mukwege. Sur inscription. .
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saunei-club@proton.me
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English : Rencontre autour du livre La force des femmes
L’événement Rencontre autour du livre La force des femmes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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