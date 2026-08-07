Rencontre avec Alistair Brockbank Au-delà des éboulements… Route de la Corniche Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Rencontre avec Alistair Brockbank Au-delà des éboulements…

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:30:00

fin : 2026-11-14 12:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Sur inscription.

Dans le cadre du programme de sensibilisation aux risques littoraux développé avec la Communauté d’Agglomération Pays basque, nous vous proposons cette rencontre avec Alistair Brockbank, chargé de mission Risques littoraux au CPIE Littoral basque.

Notre structure mène depuis 2019 des actions de sensibilisation et de médiation scientifique à destination des techniciens des collectivités, du grand public et des scolaires. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du projet Arriskua, culture des risques sur le littoral basque.

Le développement de ce projet nous a offert l’opportunité d’évaluer la perception et les ressentis des participants sur le sujet du risque.

Cela nous amène à réfléchir à la culture du risque sur la côte basque… .

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

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English : Rencontre avec Alistair Brockbank Au-delà des éboulements…

L’événement Rencontre avec Alistair Brockbank Au-delà des éboulements… Hendaye a été mis à jour le 2026-08-04 par Hendaye Tourisme & Commerce