Informations pratiques

Saint-Lô

Rencontre avec Carole Fréchette, auteur dramatique québécoise

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une rencontre ponctuée de lectures autour du parcours de la dramaturge et des personnages féminins qui sont au cœur de son théâtre.

Une proposition d’Atout théâtre dans le cadre du projet Small Talk et des journées du Matrimoine.

En partenariat avec Lire à Saint-Lô et la librairie Les Racontars .

Pour ados et adultes. .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 53 mediatheque@saint-lo.fr

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English : Rencontre avec Carole Fréchette, auteur dramatique québécoise

L’événement Rencontre avec Carole Fréchette, auteur dramatique québécoise Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Saint-Lô