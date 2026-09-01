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Rencontre avec Carole Fréchette, auteur dramatique québécoise Saint-Lô

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lô

Rencontre avec Carole Fréchette, auteur dramatique québécoise Saint-Lô

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place du Champ de Mars
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Rencontre avec Carole Fréchette, auteur dramatique québécoise

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Une rencontre ponctuée de lectures autour du parcours de la dramaturge et des personnages féminins qui sont au cœur de son théâtre.

Une proposition d’Atout théâtre dans le cadre du projet Small Talk et des journées du Matrimoine.
En partenariat avec Lire à Saint-Lô et la librairie Les Racontars .
Pour ados et adultes.   .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 53  mediatheque@saint-lo.fr

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English : Rencontre avec Carole Fréchette, auteur dramatique québécoise

L’événement Rencontre avec Carole Fréchette, auteur dramatique québécoise Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Saint-Lô

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