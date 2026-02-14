Rencontre avec Chadia Chaïbi Loueslati Maison de la bd Blois Mardi 10 mars, 18h30 Gratuit

Rencontre avec l’autrice dans le cadre de la Semaine Elles

Dans le cadre de la Semaine Elles, impulsée par la Ville de Blois

Lors de cette rencontre avec Chadia Chaïbi Louleslati, l’autrice de l’ouvrage Liberté, Egalité, S’émanciper, nous racontera son adolescence marquée par des règles familiales strictes, où les filles doivent obéir pendant que les garçons jouissent de libertés. Résistante face à cette injustice, elle s’impose comme la première fille de sa fratrie à obtenir le bac. Son récit, empreint de sincérité, résonne comme un cri du cœur pour toutes celles qui cherchent à briser les chaînes invisibles de l’oppression domestique. Elle évoque sa mère, elle-même victime d’un système qu’elle perpétuait malgré elle, et la nécessité de transmettre une autre voie à ses propres filles. Chadia incarne une voix puissante, celle d’une femme résiliente qui a su transformer la douleur en combat, et le combat en œuvre. À travers ses planches, elle offre un miroir à celles qui n’ont pas encore trouvé les mots pour le dire. L’ouvrage a été récompensé par le Prix des lycéennes et des lycéens de la BD à portée citoyenne Région Centre Val De Loire, qui récompense une bande dessinée pour sa portée citoyenne, lors du dernier festival bd BOUM.

« Je veux être traitée comme mes frères, à égalité ! » – Chadia Chaïbi Louleslati

Site : [https://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/rencontres-2025/1217-rencontre-avec-chadia-chaibi-loueslati](https://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/rencontres-2025/1217-rencontre-avec-chadia-chaibi-loueslati)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00.000+01:00

1



Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

