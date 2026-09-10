Rencontre avec Diana Vivarelli, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Rencontre avec Diana Vivarelli Mardi 13 octobre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T15:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T15:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00
En partenariat avec l’ORPAN
Née à Bologne, Diana Vivarelli a fait de Nantes le terrain de jeu de la compagnie de théâtre Azimut. Comédienne, metteuse en scène et écrivaine, elle présentera son parcours et son premier roman, »Pour ton bien » (éditions Spinelle) : entre le carcan familial et les luttes féministes, Silvia lutte pour son indépendance dans l’Italie des années de plomb.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec l’Orpan. Diana Vivarelli (compagnie Azimut) présente son 1er roman, « Pour ton bien ».
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