Rencontre avec Diana Vivarelli, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Rencontre avec Diana Vivarelli Mardi 13 octobre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T15:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T15:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00

En partenariat avec l’ORPAN

Née à Bologne, Diana Vivarelli a fait de Nantes le terrain de jeu de la compagnie de théâtre Azimut. Comédienne, metteuse en scène et écrivaine, elle présentera son parcours et son premier roman, »Pour ton bien » (éditions Spinelle) : entre le carcan familial et les luttes féministes, Silvia lutte pour son indépendance dans l’Italie des années de plomb.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec l’Orpan. Diana Vivarelli (compagnie Azimut) présente son 1er roman, « Pour ton bien ».