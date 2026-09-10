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Rencontre avec Diana Vivarelli, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Rencontre avec Diana Vivarelli, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rencontre avec Diana Vivarelli Mardi 13 octobre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T15:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T15:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00

En partenariat avec l’ORPAN
Née à Bologne, Diana Vivarelli a fait de Nantes le terrain de jeu de la compagnie de théâtre Azimut. Comédienne, metteuse en scène et écrivaine, elle présentera son parcours et son premier roman, »Pour ton bien » (éditions Spinelle) : entre le carcan familial et les luttes féministes, Silvia lutte pour son indépendance dans l’Italie des années de plomb.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec l’Orpan. Diana Vivarelli (compagnie Azimut) présente son 1er roman, « Pour ton bien ».

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