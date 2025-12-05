Rencontre avec Édouard Manceau, auteur-illustrateur Sévérac d’Aveyron

Rencontre avec Édouard Manceau, auteur-illustrateur

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Édouard Manceau vous ouvrira les portes de son monde et de son art en vous dévoilant son parcours, sa façon de travailler et ses sources d’inspirations.

Édouard Manceau crée des albums pour la petite enfance. Quelles sont les spécificités de la création à destination des tout-petits ? À travers différents albums qu’il a écrits et illustrés, il revient sur ses inspirations, sa façon de travailler et son parcours. S’il fallait une seule phrase pour résumer sa façon de penser, ce serait celle d’un grand peintre espagnol, Pablo Picasso, il faut toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant…

–

Rendez-vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron, le mardi 10 mars à 19h. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

Édouard Manceau will open the doors to his world and his art, revealing his background, his way of working and his sources of inspiration.

