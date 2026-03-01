Rencontre avec Eric Courtet Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Eric Courtet

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:00:00

fin : 2026-03-10 19:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Éric Courtet est un photographe breton. Avec Le peuple de l’intérieur, il part à la rencontre de celles et ceux qui restent. Depuis 2018, il suit la route D769, ancienne nationale qui traverse le Centre-Bretagne, de Hennebont à Roscoff. Au fil des détours, des haltes et des saisons, il dresse le portrait d’un territoire en marge, de ses visages et de ses paysages.

Le peuple de l’intérieur éd. Révolues

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Eric Courtet

L’événement Rencontre avec Eric Courtet Brest a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue