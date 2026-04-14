Rencontre avec Erwan Desbois, Cinéma Utopia, Bordeaux
Rencontre avec Erwan Desbois, Cinéma Utopia, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.
Rencontre avec Erwan Desbois Dimanche 26 avril, 20h00 Cinéma Utopia Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T20:00:00+02:00 – 2026-04-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00 – 2026-04-26T21:30:00+02:00
En partenariat avec Les Hypermondes – Futurs antérieurs #27.
Rendez-vous au cinéma Utopia.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/O8b37
“Retour sur le parcours du réalisateur, premier cinéaste coréen à gagner la Palme d’or du Festival de Cannes récompensant son film Parasite. L’auteur met en avant l’activisme qui le pousse à explorer les problématiques sociales, aussi bien dans ses productions internationales, comme Snowpiercer ou encore Mickey 17, que dans ses oeuvres plus modestes, tels que Memories of murder et The host.” ©Electre2026
Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/O8b37 »}]
Venez assister à une projection de SNOWPIERCER de Bong Joon-Ho. Suivie d’un échange avec Erwan Desbois, auteur de « Bong Joon-Ho, Désordre social » aux éditions Playlist Society.
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