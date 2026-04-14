Rencontre avec Erwan Desbois, Cinéma Utopia, Bordeaux

Rencontre avec Erwan Desbois Dimanche 26 avril, 20h00 Cinéma Utopia Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T20:00:00+02:00 – 2026-04-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00 – 2026-04-26T21:30:00+02:00

En partenariat avec Les Hypermondes – Futurs antérieurs #27.

Rendez-vous au cinéma Utopia.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/O8b37

“Retour sur le parcours du réalisateur, premier cinéaste coréen à gagner la Palme d’or du Festival de Cannes récompensant son film Parasite. L’auteur met en avant l’activisme qui le pousse à explorer les problématiques sociales, aussi bien dans ses productions internationales, comme Snowpiercer ou encore Mickey 17, que dans ses oeuvres plus modestes, tels que Memories of murder et The host.” ©Electre2026

Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/O8b37 »}]

Venez assister à une projection de SNOWPIERCER de Bong Joon-Ho. Suivie d’un échange avec Erwan Desbois, auteur de « Bong Joon-Ho, Désordre social » aux éditions Playlist Society.