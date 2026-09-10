Rencontre avec Eva Taulois, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Rencontre avec Eva Taulois Jeudi 5 novembre, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T19:15:00+01:00 – 2026-11-05T20:45:00+01:00

Fin : 2026-11-05T19:15:00+01:00 – 2026-11-05T20:45:00+01:00

Échange entre l’artiste et Solenn Morel, directrice de l’École des beaux-arts de Saint-Brieuc.

Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Dans le cadre de l’exposition Neurone Miroir

© Musée d’arts de Nantes – photo : C. Clos