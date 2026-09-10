Rencontre avec Eva Taulois, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Rencontre avec Eva Taulois Jeudi 5 novembre, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T19:15:00+01:00 – 2026-11-05T20:45:00+01:00
Fin : 2026-11-05T19:15:00+01:00 – 2026-11-05T20:45:00+01:00
Échange entre l’artiste et Solenn Morel, directrice de l’École des beaux-arts de Saint-Brieuc.
Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Dans le cadre de l’exposition Neurone Miroir
© Musée d’arts de Nantes – photo : C. Clos
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