Rencontre avec Florence Debove Librairie La Curieuse Arudy
Rencontre avec Florence Debove Librairie La Curieuse Arudy jeudi 18 juin 2026.
Arudy
Rencontre avec Florence Debove
Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Eglise Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Des troupeaux qui montent vers les estives, le silence des crêtes, la solitude choisie des grands espaces, Florence Debove écrit depuis l’intérieur du monde pastoral. Dans Carnets d’estive (éd. Arthaud), elle consigne et dessine au fil des saisons la vie en altitude, ses rythmes lents, ses beautés brutes. Dans Bergère (éd. Cambourakis), elle explore ce que signifie aujourd’hui faire le choix de garder les bêtes, entre transmission, liberté et rapport intime à la nature. Dédicace à l’issue de la rencontre. .
Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Eglise Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 29 03
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English : Rencontre avec Florence Debove
L’événement Rencontre avec Florence Debove Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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