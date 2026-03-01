Rencontre avec Hélène Fiche Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Hélène Fiche

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17 19:00:00

Date(s) :

2026-03-17

En étudiant les plus importants succès cinématographiques d’une décennie marquée par l’essor du féminisme, Hélène Fiche montre que l’impact du mouvement se révèle surtout dans la contre-attaque patriarcale qu’il génère. L’occasion était pourtant belle de laisser la place à des personnages de femmes émancipés et de participer à la reconstruction des rapports de genres dans une optique plus égalitaire. Toutefois, par l’émergence de femmes agissantes , ce cinéma nous rappelle que les rapports de domination ne sont jamais immuables et qu’ils peuvent donc être combattus.

Ce que le féminisme fait au cinéma éd. Agone

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Hélène Fiche

L’événement Rencontre avec Hélène Fiche Brest a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue