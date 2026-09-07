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Rencontre avec « Histoire et Généalogie », Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu · Belleville-en-Beaujolais

Rencontre avec « Histoire et Généalogie », Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel-Dieu
Adresse
68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, France
Ville
69220 Belleville-en-Beaujolais
Département
Rhône
Tarif
Entrée libre

Rencontre avec « Histoire et Généalogie » 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez à la rencontre de ces passionnés d’histoire et de généalogie. Expositions d’arbres généalogiques et de cartes anciennes.

Hôtel-Dieu 68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, France Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Premiers locaux inaugurés en 1733 (salle des malades, vestibule, réfectoire, …). Pharmacie construite en 1749. En 1826, construction de la seconde salle de malades et de la chapelle des malades. En 1850, troisième salle des malades. En 1851, chapelle des soeurs. L’hôpital a fonctionné comme hospice jusqu’en 1991.
Venez à la rencontre de ces passionnés d’histoire et de généalogie. Expositions d’arbres généalogiques et de cartes anciennes.

©GryzzliX

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