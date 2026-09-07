Visite libre du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu, Hôtel Dieu de Belleville, Belleville-en-Beaujolais

Informations pratiques

Visite libre du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Hôtel Dieu de Belleville Rhône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la cour Saint Antoine de l’Hôtel-Dieu, découvrez le jardin de plantes médicinales. Dix massifs présentent les plantes autrefois cultivées par les Sœurs de Sainte-Marthe, plantes regroupées par vertus : fébrifuges, toniques, dépuratives, anti-douleurs…

Hôtel Dieu de Belleville 68, rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 44 67 http://www.beaujolaisvignoble.com

Dans la cour Saint Antoine de l’Hôtel-Dieu, découvrez le jardin de plantes médicinales. Dix massifs présentent les plantes autrefois cultivées par les Sœurs de Sainte-Marthe, plantes regroupées par :…

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