Visite libre du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu, Hôtel Dieu de Belleville, Belleville-en-Beaujolais
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Dieu de Belleville · Belleville-en-Beaujolais
Informations pratiques
Visite libre du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Hôtel Dieu de Belleville Rhône
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans la cour Saint Antoine de l’Hôtel-Dieu, découvrez le jardin de plantes médicinales. Dix massifs présentent les plantes autrefois cultivées par les Sœurs de Sainte-Marthe, plantes regroupées par vertus : fébrifuges, toniques, dépuratives, anti-douleurs…
Hôtel Dieu de Belleville 68, rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 44 67 http://www.beaujolaisvignoble.com
Dans la cour Saint Antoine de l’Hôtel-Dieu, découvrez le jardin de plantes médicinales. Dix massifs présentent les plantes autrefois cultivées par les Sœurs de Sainte-Marthe, plantes regroupées par :…
® GryzzliX
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