Rencontre avec Jean-Paul Kirsch Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Rencontre avec Jean-Paul Kirsch

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-04 18:00:00

fin : 2026-11-04 20:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Imprimeur de métier, ancien soldat en Algérie, alpiniste passionné et grand voyageur, Jean-Paul Kirsch retrace les moments marquants de son existence dans un livre publié à l’âge de 90 ans.

Originaire de Sarreguemines, cet amoureux de l’écriture a rassemblé dans un ouvrage de 200 pages ses souvenirs de jeunesse, ses voyages, ainsi que ses aventures en mer et en montagne. À travers ces récits, il partage une vie riche en expériences et en découvertes.

Jean-Paul Kirsch sera présent à la Médiathèque pour présenter son livre Textes choisis par le papy de la Kirschlerie, paru le 23 avril dernier. Il évoquera son parcours, échangera avec le public et se fera un plaisir de dédicacer son ouvrage.Tout public

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Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

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English :

A printer by trade, a former soldier in Algeria, a passionate mountaineer, and a seasoned traveler, Jean-Paul Kirsch recounts the defining moments of his life in a book published in honor of his 90th birthday.

A native of Sarreguemines, this lover of writing has compiled his memories of his youth, his travels, and his adventures at sea and in the mountains into a 200-page book. Through these stories, he shares a life rich in experiences and discoveries.

Jean-Paul Kirsch will be at the library to present his book *Selected Texts by the Grandpa of the Kirschlerie*, published on April 23. He will discuss his life story, engage with the audience, and be happy to sign copies of his book.

L’événement Rencontre avec Jean-Paul Kirsch Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES