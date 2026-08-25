Rencontre avec Jean-Philippe Béja Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 19:15 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Jean-Philippe Béja, chercheur au CNRS, politologue, sinologue et écrivain, nous propose de le rencontrer autour de son dernier livre Punir et Surveiller en Chine sorti aux éditions La Découverte en mars 2026, dans lequel il retrace l’histoire des Laogai à la technosurveillance actuelle en Chine.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100



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