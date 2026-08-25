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Rencontre avec Jean-Philippe Béja Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

mardi 29 septembre 2026 · Pôle associatif Désiré Colombe · Nantes

Rencontre avec Jean-Philippe Béja Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
19:15
Lieu
Pôle associatif Désiré Colombe
Adresse
8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 19:15 – 20:30
Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior 

Jean-Philippe Béja, chercheur au CNRS, politologue, sinologue et écrivain, nous propose de le rencontrer autour de son dernier livre Punir et Surveiller en Chine sorti aux éditions La Découverte en mars 2026, dans lequel il retrace l’histoire des Laogai à la technosurveillance actuelle en Chine.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100


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