Rencontre avec Julien Cottereau Médiathèque municipale Paimpol

Rencontre avec Julien Cottereau

Médiathèque municipale 2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-18 12:00:00

2026-03-18

Inviter par le collège Chombart de Lauwe, en partenariat avec GPA et la ville de Paimpol, Julien Cottereau sera en résidence à Paimpol du 16 au 22 mars.

Comédien, clown, mime et bruiteur et il a parcouru les plus grands cirques et théâtres du monde. En 1994, il rejoint le Cirque du Soleil pour le spectacle Saltimbanco où il interprète le numéro de clown mime solo Eddy. Ce spectacle effectue une tournée mondiale jusqu’en 2005. Il est un des artistes majeurs des années 90 et 2000 en France dans son domaine.

Julien Cottereau sera à la médiathèque pour une rencontre inédite. Ouverte à tous, cette rencontre sera l’occasion pour toutes et tous de rencontrer Julien Cottereau, un artiste à part qui partagera ses expériences et son parcours. .

