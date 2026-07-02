Rencontre avec la police municipale, Arrêt Haluchère, Nantes
mercredi 18 novembre 2026 · Arrêt Haluchère · Nantes
Informations pratiques
Rencontre avec la police municipale Mercredi 18 novembre, 16h00 Arrêt Haluchère Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00
Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.
Arrêt Haluchère rue de la petite baratte Nantes 44305 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les agents de la brigade de proximité et d’îlotage de la police municipale proposent des rendez-vous de proximité pour échanger avec les habitants. contact police
Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole
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