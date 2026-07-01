Rencontre avec la police municipale, Mairie de quartier Ile de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Rencontre avec la police municipale Mercredi 14 octobre, 16h00 Mairie de quartier Ile de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Mairie de quartier Ile de Nantes 15 Boulevard Général de Gaulle, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les agents de la brigade de proximité et d’îlotage de la police municipale proposent des rendez-vous de proximité pour échanger avec les habitants. contact police

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole