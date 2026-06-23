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Rencontre avec la police municipale Place du Commerce Nantes

Rencontre avec la police municipale Place du Commerce Nantes

Rencontre avec la police municipale Place du Commerce Nantes mercredi 25 novembre 2026.

Lieu : Place du Commerce

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 25 novembre 2026

Fin : mercredi 25 novembre 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. A bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Place du Commerce Centre-ville Nantes 44000


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