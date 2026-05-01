Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie Médiathèque L’îlot Isigny-le-Buat
Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie Médiathèque L’îlot Isigny-le-Buat mardi 26 mai 2026.
Isigny-le-Buat
Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie
Médiathèque L’îlot 2 place de la mairie Isigny-le-Buat Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 17:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
La médiathèque L’îlot a le plaisir d’accueillir la primo-romancière Mathilde de Lagausie pour une rencontre. Elle présentera son travail et son roman Walter Cobb nos chemins d’or et de poussière paru le 1er avril 2026 aux Editions du Rouergue.
Gratuit. Ados et adultes. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Manche. .
Médiathèque L’îlot 2 place de la mairie Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 68 58 58 bibliotheque.isigny-le-buat@msm-normandie.fr
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English : Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie
L’événement Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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