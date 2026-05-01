Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie Médiathèque L’îlot Isigny-le-Buat

Isigny-le-Buat

Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie

Médiathèque L’îlot 2 place de la mairie Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 17:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

La médiathèque L’îlot a le plaisir d’accueillir la primo-romancière Mathilde de Lagausie pour une rencontre. Elle présentera son travail et son roman Walter Cobb nos chemins d’or et de poussière paru le 1er avril 2026 aux Editions du Rouergue.

Gratuit. Ados et adultes. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Manche. .

Médiathèque L’îlot 2 place de la mairie Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 68 58 58 bibliotheque.isigny-le-buat@msm-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie

L’événement Rencontre avec la romancière Mathilde de Lagausie Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts