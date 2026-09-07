Rencontre avec l’auteur Max RIPPON, Écomusée de Marie-Galante, Grand-Bourg

Informations pratiques

Rencontre avec l’auteur Max RIPPON Vendredi 18 septembre, 08h00 Écomusée de Marie-Galante Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Estrella, une étoile de mer bien hardie est un album jeunesse écrit par Max RIPPON et illustré par Aurore LOPES, paru en mai 2024 aux éditions JASOR.

L’héroïne : Estrella vit dans le paradis aquatique de l’îlet Blanc. Elle a un bras plus court que les autres, mais elle est très curieuse et courageuse.

L’intrigue : Elle s’amuse avec ses amis, mais elle s’inquiète de la pollution des océans et de la pêche excessive par les humains.

Le message : Le livre parle de la beauté des fonds marins, du respect de l’environnement et crée un lien poétique entre les étoiles de la mer et celles du cosmos.

Écomusée de Marie-Galante route de Murat, 97112 Grand-Bourg, France Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe 0590974868 https://www.destination-marie-galante.fr/site-habitation-murat.php Le moulin à vent de l’habitation Murat porte la date 1814, inscrite dans un cartouche situé sur la clef de voûte de la baie principale. Il servait au broyage de la canne à sucre. La tour construite en pierre de taille est, par la qualité de sa mise en œuvre et le traitement des baies, un véritable chef d’œuvre de l’architecture sucrière. Les restes de mécanisme qu’elle renferme, prélevés sur d’autres moulins, ne sont pas d’origine. Le moulin est l’un des éléments de l’habitation comprenant une sucrerie avec une belle cheminée carrée sur socle et une maison de maître à l’architecture néo-classique en pierre de taille calcaire qui, bien que remaniée, reste l’un des plus beaux exemples d’architecture civile savante au début du XIXe siècle aux Antilles.

Estrella, une étoile de mer bien hardie est un album jeunesse écrit par Max RIPPON et illustré par Aurore LOPES, paru en mai 2024 aux éditions JASOR.

© Editions JASOR