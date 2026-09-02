Rencontre avec l’autrice Louise Pommeret ZA La Gare La Séauve-sur-Semène
samedi 21 novembre 2026 · ZA La Gare · La Séauve-sur-Semène
Informations pratiques
La Séauve-sur-Semène
Rencontre avec l’autrice Louise Pommeret
ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-11-21
J’aime transmettre mon goût pour l’écriture, le choix des mots, en m’appuyant à la fois sur ma vie de lectrice et sur mon expérience d’autrice .
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ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 51 43 43 27 bibliothequelaseauve@loire-semene.fr
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English :
I enjoy sharing my passion for writing and choosing words, drawing on both my life as a reader and my experience as an author.
L’événement Rencontre avec l’autrice Louise Pommeret La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène