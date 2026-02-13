Rencontre avec le jardinier – D’un buis à l’autre, conversation entre lames et feuillages, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard

Rencontre avec le jardinier – D’un buis à l’autre, conversation entre lames et feuillages 6 et 7 juin Château de la Bastie d’Urfé Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Une rencontre inspirante avec le jardinier de la Bâtie d’Urfé. Observez le travail d’un passionné. Admirez buis et ifs bien taillés. Aiguisez votre regard sur l’art topiaire, un savoir-faire de taille et de précision. Echangez ensemble sur l’entretien quotidien des jardins.

Château de la Bastie d’Urfé 1061 Route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477975468 https://www.batiedurfe.fr Bordé par un canal, le jardin comprenant au XVIe siècle, parterre, dédale, pergola, bassin et une fontaine en marbre blanc sous la Rotonde. Le parterre a été reconstitué suivant les documents d’époque tandis que la restauration des autres éléments est en cours de réalisation. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé ». Parking.

©Département de La Loire – Pierre Grasset