Spectacle dans les jardins de la Bâtie d’Urfé – Au plus secret des bois, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard
Spectacle dans les jardins de la Bâtie d’Urfé – Au plus secret des bois, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard dimanche 7 juin 2026.
Spectacle dans les jardins de la Bâtie d’Urfé – Au plus secret des bois Dimanche 7 juin, 15h00 Château de la Bastie d’Urfé Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Par l’Ensemble Caudale. Embarquez pour un voyage poétique et philosophique. Laissez-vous charmer par un harmonieux mélange de théâtre et de musique. À l’orée des bois, un homme répond à l’appel de la forêt, accompagné de deux muses musiciennes jouant du clavecin et du marimba.
Château de la Bastie d’Urfé 1061 Route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477975468 https://www.batiedurfe.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 97 54 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.batiedurfe.fr/jcms/lw_1394617/fr/reservez-vos-visites-ateliers-et-spectacles-en-ligne »}] Bordé par un canal, le jardin comprenant au XVIe siècle, parterre, dédale, pergola, bassin et une fontaine en marbre blanc sous la Rotonde. Le parterre a été reconstitué suivant les documents d’époque tandis que la restauration des autres éléments est en cours de réalisation. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé ». Parking.
Par l’Ensemble Caudale. Embarquez pour un voyage poétique et philosophique. Laissez-vous charmer par un harmonieux mélange de théâtre et de musique. À l’orée des bois, un homme répond à l’appel de la…
© L’Ensemble Caudale
À voir aussi à Saint-Étienne-le-Molard (Loire)
- Visite thématique – Au fil des collections : les arts décoratifs à la Bâtie d’Urfé, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard 23 mai 2026
- Exposition à la Bâtie d’Urfé – Mains du passé, merveilles d’aujourd’hui, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard 23 mai 2026
- Visite libre de la Bâtie d’Urfé – Une nuit au musée, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard 23 mai 2026
- Concert à la Bâtie d’Urfé – Mutissage, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard 23 mai 2026
- Visite thématique – Les jardins de Claude d’Urfé, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard 6 juin 2026