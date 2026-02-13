Visite thématique – Les jardins de Claude d’Urfé, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard

Visite thématique – Les jardins de Claude d’Urfé 6 et 7 juin Château de la Bastie d’Urfé Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Découvrez l’histoire des jardins Renaissance imaginés par Claude d’Urfé. Laissez- vous charmer par l’harmonie mathématique et esthétique des lieux, pilier de l’aménagement des jardins au 16e siècle. Secrets d’architecture des jardins et découvertes archéologiques vous seront également révélés !

Château de la Bastie d’Urfé 1061 Route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477975468 https://www.batiedurfe.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0477975468 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.batiedurfe.fr/jcms/lw_1394617/fr/reservez-vos-visites-ateliers-et-spectacles-en-ligne »}] Bordé par un canal, le jardin comprenant au XVIe siècle, parterre, dédale, pergola, bassin et une fontaine en marbre blanc sous la Rotonde. Le parterre a été reconstitué suivant les documents d’époque tandis que la restauration des autres éléments est en cours de réalisation. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé ». Parking.

©Département de la Loire