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Rencontre avec les artistes Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Rencontre avec les artistes Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Rencontre avec les artistes Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 19:30 – 20:30
Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

une conférence exceptionnelle, revenant sur la genèse de leur exposition Odyssée de l’oubli et les enjeux qui traversent leur oeuvre depuis près de 60 ans.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-evenementiel


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