Rencontre avec les artistes Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 19:30 – 20:30

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public

une conférence exceptionnelle, revenant sur la genèse de leur exposition Odyssée de l’oubli et les enjeux qui traversent leur oeuvre depuis près de 60 ans.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-evenementiel



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