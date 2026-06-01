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Rencontre avec les chiens de protection Gioux

Rencontre avec les chiens de protection Gioux

Rencontre avec les chiens de protection Gioux mercredi 24 juin 2026.

Ville : 23500 Gioux

Département : Creuse

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Gioux

Rencontre avec les chiens de protection

Gioux Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:30:00
fin : 2026-06-24 12:30:00

Date(s) :
2026-06-24

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Gioux 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 89 01 

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English : Rencontre avec les chiens de protection

L’événement Rencontre avec les chiens de protection Gioux a été mis à jour le 2026-06-18 par PNR Millevaches en Limousin

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