Rencontre avec Marguerite Vappereau, Cinéma Utopia, Bordeaux

Rencontre avec Marguerite Vappereau Samedi 25 avril, 14h30 Cinéma Utopia Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Rendez-vous au cinéma Utopia.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/WHl1j

“Une analyse de la place des femmes au sein de 362 films français sortis au cinéma entre 1969 et 1982. Après les avoir étudiés, l’autrice démontre que, bien qu’ébranlée, la domination masculine persiste.” ©Electre2026

Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/WHl1j »}]

Venez assister à une projection de LA FIANCÉE DU PIRATE de Nelly Kaplan.Suivie d’un échange avec Marguerite Vappereau autour de « Ce que le féminisme fait aux films » de Hélène Fiche aux éditions Agone.