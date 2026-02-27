Rencontre avec Michel Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul
mardi 7 avril 2026.
Rencontre avec Michel
Etang de la Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul Landes
Notre ambassadeur local, vous parlera de l’histoire du hameau de Buglose l’étang de la Glacière, le sanctuaire Notre Dame, l’ancienne gare du Basta agrémentée de quelques anecdotes.
Durée environ 2 h. Limité à 10 pers. .
