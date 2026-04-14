Rencontre avec Olga Cafiero et Onlab, Bibliothèque de Genève, Genève

Rencontre avec Olga Cafiero et Onlab Dimanche 26 avril, 15h30 Bibliothèque de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:15:00+02:00

Comment se construit la narration visuelle dans un livre photographique? Cette rencontre propose d’entrer dans le processus de co-création entre photographe et graphiste. Images, mise en page et choix graphiques y dialoguent pour construire du sens et façonner l’expérience de lecture. Un échange ouvert autour du livre photographique, entre création artistique et design éditorial.

Avec l’artiste Olga Cafiero et le studio de graphisme Onlab Studio, autour du livre Ephemeris, paru en 2025 aux Éditions Noir sur Blanc.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.centrephotogeneve.ch/fr/events/rencontre-avec-onlab-et-olga-cafiero »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Découvrez comment une artiste et un graphiste collaborent pour créer un livre photographique unique.

Olga Cafiero, Ephemeris, 2025 © Onlab