Rencontre avec Pablo Gubitsch Librairie la Mauvaise Herbe Eymet
mardi 11 août 2026 · Librairie la Mauvaise Herbe · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Rencontre avec Pablo Gubitsch
Librairie la Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Rencontre avec Pablo Gubitsch autour de son livre Quitter Forbach , aux éditions Les Impressions nouvelles. .
Librairie la Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com
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English : Rencontre avec Pablo Gubitsch
L’événement Rencontre avec Pablo Gubitsch Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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