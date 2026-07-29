Rencontre avec Pablo Gubitsch Librairie la Mauvaise Herbe Eymet

Informations pratiques

Eymet

Rencontre avec Pablo Gubitsch

Librairie la Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Rencontre avec Pablo Gubitsch autour de son livre Quitter Forbach , aux éditions Les Impressions nouvelles. .

Librairie la Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com

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English : Rencontre avec Pablo Gubitsch

L’événement Rencontre avec Pablo Gubitsch Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides