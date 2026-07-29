UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eymet

Rencontre avec Pablo Gubitsch Librairie la Mauvaise Herbe Eymet

mardi 11 août 2026 · Librairie la Mauvaise Herbe · Eymet

Rencontre avec Pablo Gubitsch Librairie la Mauvaise Herbe Eymet

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Librairie la Mauvaise Herbe
Adresse
17 Rue du Temple
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Rencontre avec Pablo Gubitsch

Librairie la Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Rencontre avec Pablo Gubitsch autour de son livre Quitter Forbach , aux éditions Les Impressions nouvelles.   .

Librairie la Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39  lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Pablo Gubitsch

L’événement Rencontre avec Pablo Gubitsch Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Eymet (Dordogne)