Rencontre avec Pierre Adrian Square Monseigneur Roull Brest

Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12 19:00:00
2026-03-12
En 1965, Jack Kerouac passe une nuit en Bretagne à la recherche de ses origines. Dans Satori à Paris, “Ti Jean” raconte sa quête, un voyage éthylique qui le mène de la gare Montparnasse jusqu’à Brest dont il ne verra à peu près rien, sinon la rue de Siam, le commissariat, une chambre d’hôtel et le comptoir des bars du quartier. Soixante ans plus tard, Pierre Adrian refait ce voyage avec le photographe Yann Stofer, cherchant l’écho de l’esprit libre et vagabond de Kerouac, entre quête identitaire et rendez-vous manqué avec la Bretagne.
Le rêve inachevé de Jack Kerouac éd. Actes Sud
Informations pratiques
Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h .
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
