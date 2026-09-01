Informations pratiques

Saluée sur la scène internationale pour la force humaniste de son écriture, l’autrice sud-coréenne Seh-lynn Chai explore les réalités complexes de la péninsule coréenne et le destin d’un peuple divisé. Son écriture sobre et directe donne toute leur place aux réalités humaines derrière les enjeux géopolitiques.

Retenu dans la sélection 2020 de la Bibliothèque Orange en France, puis dans celle du Sejong Books en Corée en 2022, l’ouvrage a été traduit en sept langues et largement relayé par des médias internationaux tels que CNN, The Wall Street Journal ou France 24. Il constitue aujourd’hui un témoignage majeur sur la Corée contemporaine.

Fille d’un diplomate sud-coréen, Seh-lynn Chai a grandi dans plusieurs pays francophones, dont le Cameroun et la Tunisie. Ancienne banquière devenue écrivaine, elle est aujourd’hui Research Fellow à l’Université Francisco de Vitoria à Madrid et intervient régulièrement sur les enjeux géopolitiques et littéraires liés à la péninsule coréenne.

Cette conférence sera l’occasion de discuter de l’ouvrage « Deux Coréennes » de Seh-lynn Chai co-écrit avec Jihyun Park, réfugiée nord-coréenne. Ce livre explore la frontière invisible qui sépare deux sociétés unies par une langue et une culture communes mais divisées par l’histoire.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation fortement conseillée sur le site internet du Centre Culturel Coréen

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.coree-culture.org/ info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://x.com/KoreaCenterFR



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