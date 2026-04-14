Rencontre avec Steeves Demazeux, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre avec Steeves Demazeux, Station Ausone, Bordeaux lundi 27 avril 2026.
Rencontre avec Steeves Demazeux Lundi 27 avril, 18h00 Station Ausone Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:30:00+02:00
Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/Qz8S6
“Un retour sur l’histoire de l’antipsychiatrie des années 1960 et 1970. L’auteur entreprend de déconstruire certains mythes qui se sont cristallisés à cette époque. Il propose de repenser les rapports entre psychiatrie et politique, mais aussi entre médecine et société.” ©Electre2026
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/Qz8S6 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «
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Venez rencontrer Steeves Demazeux à l’occasion de la sortie de son livre « Misère de la psychiatrie » aux éditions PUF.
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