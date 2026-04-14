Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche Samedi 27 juin, 15h00 Castanea Ardèche

Tarif réduit 6.50 € / adulte 5€ enfant et gratuit moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Ecoutez un producteur -transformateur de châtaignes vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité… à 18h. Suivi d’un questions-réponses avec le public + Visite non commentée du musée

Castanea 2 parvis de l’église Joyeuse 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 39 90 66 »}]

Echange avec producteur et transformateur de châtaignes. Ecoutez le vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité… à18h. Et visite libre de 18h à 20h ardèche châtaigne

@Castanea_CevennesArdeche