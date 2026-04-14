Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse
Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse samedi 27 juin 2026.
Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche Samedi 27 juin, 15h00 Castanea Ardèche
Tarif réduit 6.50 € / adulte 5€ enfant et gratuit moins de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Ecoutez un producteur -transformateur de châtaignes vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité… à 18h. Suivi d’un questions-réponses avec le public + Visite non commentée du musée
Castanea 2 parvis de l’église Joyeuse 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 39 90 66 »}]
Echange avec producteur et transformateur de châtaignes. Ecoutez le vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité… à18h. Et visite libre de 18h à 20h ardèche châtaigne
@Castanea_CevennesArdeche