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Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse samedi 27 juin 2026.

Lieu : Castanea

Adresse : 2 parvis de l'église

Ville : 07260 Joyeuse

Département : Ardèche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Tarif réduit 6.50 € / adulte 5€ enfant et gratuit moins de 6 ans

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche Samedi 27 juin, 15h00 Castanea Ardèche

Tarif réduit 6.50 € / adulte 5€ enfant et gratuit moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Ecoutez un producteur -transformateur de châtaignes vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité… à 18h. Suivi d’un questions-réponses avec le public + Visite non commentée du musée

Castanea 2 parvis de l’église Joyeuse 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 39 90 66 »}]
Echange avec producteur et transformateur de châtaignes. Ecoutez le vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité… à18h. Et visite libre de 18h à 20h ardèche châtaigne

@Castanea_CevennesArdeche

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