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Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse samedi 27 juin 2026.

Lieu : Castanea

Adresse : 2 parvis de l'église

Ville : 07260 Joyeuse

Département : Ardèche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Tarif réduit 6.50€ / adulte

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche Samedi 27 juin, 15h00 Castanea Ardèche

Tarif réduit 6.50€ / adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Castanea 2 parvis de l’église Joyeuse 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.castanea-ardeche.com/animations.html »}]
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@Castanea

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