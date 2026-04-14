Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse
Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse samedi 27 juin 2026.
Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche Samedi 27 juin, 15h00 Castanea Ardèche
Tarif réduit 6.50€ / adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Castanea 2 parvis de l’église Joyeuse 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.castanea-ardeche.com/animations.html »}]
Echange avec un producteur de châtaigne ! Écoutez le vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité….. châtaigne rencontre échange agriculture
@Castanea