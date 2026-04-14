Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Joyeuse

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche Samedi 27 juin, 15h00 Castanea Ardèche

Tarif réduit 6.50€ / adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Castanea 2 parvis de l’église Joyeuse 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.castanea-ardeche.com/animations.html »}]

Echange avec un producteur de châtaigne ! Écoutez le vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité….. châtaigne rencontre échange agriculture

@Castanea