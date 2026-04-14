Rencontre Calim : Santé & Alimentation, Maison de l’Avenir, Genève
Rencontre Calim : Santé & Alimentation, Maison de l’Avenir, Genève lundi 15 juin 2026.
Rencontre Calim : Santé & Alimentation Lundi 15 juin, 18h30 Maison de l’Avenir
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T18:30:00+02:00 – 2026-06-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T18:30:00+02:00 – 2026-06-15T20:30:00+02:00
Avec Sidonie Fabbi, Maitre d’enseignement HES (nutrition et diététique)
Les aliments ultratransformés (AUT) : quoi, comment, pourquoi…
La séance de juin est la suite de la séance du mois de mars; il est possible de participer qu’à une seule de ces séances.
Contact : caisse@calim-ge.ch
www.calim-ge.ch
Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « email », « value »: « caisse@calim-ge.ch »}] [{« link »: « mailto:caisse@calim-ge.ch »}, {« link »: « https://calim-ge.ch/ »}]
Les Rencontres Calim sont des sessions de formation collective, sur les thématiques en lien avec notre système alimentaire. La Rencontre du mois de juin abordera le lien entre santé et alimentation.
Eric Roset
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