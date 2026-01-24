Rencontre Ceux de Manouchian Centre du Patrimoine Arménien Valence
Rencontre Ceux de Manouchian Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 5 mars 2026.
Rencontre Ceux de Manouchian
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-03-05 18:30:00
2026-03-05
Rencontre avec Astrig Atamian, chercheuse et docteur en histoire, spécialiste du mouvement communiste arménien en France.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
Interview with Astrig Atamian, researcher and doctor in history, specialist in the Armenian communist movement in France.
