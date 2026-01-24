Rencontre Ceux de Manouchian Centre du Patrimoine Arménien Valence

Rencontre Ceux de Manouchian

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2026-03-05 18:30:00

2026-03-05

Rencontre avec Astrig Atamian, chercheuse et docteur en histoire, spécialiste du mouvement communiste arménien en France.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme

Interview with Astrig Atamian, researcher and doctor in history, specialist in the Armenian communist movement in France.

